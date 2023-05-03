Правительство РФ объявило об упрощении процедуры выдачи Fan ID

Постановлением № 682 от 29 апреля 2023 года были внесены изменения в постановление Правительства № 1140 от 25 июня 2022 года. Теперь получить паспорт болельщика в упрощенном порядке теперь смогут дети младше 14 лет, инвалиды всех групп и пенсионеры. Идентификация детей теперь будет проходить удаленно, а пенсионеры и инвалиды смогут получить карту болельщика вне очереди.

«Начиная с 26 мая 2023 года, идентификация детей до 14 лет будет проходить удалённо — если данные о них представлены в подтверждённой учетной записи родителя или законного представителя на портале госуслуг, то карта болельщика будет выдаваться автоматически. Сейчас, чтобы оформить карту болельщика для детей до 14 лет, родитель должен обязательно посетить МФЦ для идентификации ребенка.



Инвалиды, дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет смогут оформить карты болельщика в рамках подачи клубами Российской футбольной премьер-лиги групповых заявок. Сейчас по такому же принципу получение карт и проход на стадион обеспечивается для футболистов, тренеров и технического персонала клубов. Постановление также рекомендует регионам на каждом стадионе Российской Премьер-Лиги организовать отдельные окна, в которых пенсионеры и инвалиды могут получить карту без очереди», — сказано в официальном сообщении.