Аршавин: «Зенит» сильнее «Спартака» во всем и докажет это в воскресенье

— «Спартак» — конкурент «Зениту» в борьбе за первое место? Нет, потому что «Зенит» сильнее во всем. В организации, финансах, составе. Что доказывает последние четыре года и что, надеюсь, докажет в воскресенье. Сейчас ближайший преследователь «Зенита» — «Ростов», а не «Спартак» или ЦСКА, — сказал Аршавин.
«Зенит» и «Спартак» сыграют между собой 7 мая на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. В случае победы питерцы могут досрочно оформить чемпионский титул.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Зенита» на 11 очков. Вторым идет Ростов, который опережает «красно-белых» на один балл.