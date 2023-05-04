Аршавин: «Зенит» сильнее «Спартака» во всем и докажет это в воскресенье

— «Спартак» — конкурент «Зениту» в борьбе за первое место? Нет, потому что «Зенит» сильнее во всем. В организации, финансах, составе. Что доказывает последние четыре года и что, надеюсь, докажет в воскресенье. Сейчас ближайший преследователь «Зенита» — «Ростов», а не «Спартак» или ЦСКА, — сказал Аршавин.