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11:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Аршавин: «Зенит» сильнее «Спартака» во всем и докажет это в воскресенье

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в преддверии матча между «Зенитом» и «Спартаком» оценил текущее положение двух команд относительно друг друга. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 26, 7.05.2023, 18:00

Зенит-Спартак-

— «Спартак» — конкурент «Зениту» в борьбе за первое место? Нет, потому что «Зенит» сильнее во всем. В организации, финансах, составе. Что доказывает последние четыре года и что, надеюсь, докажет в воскресенье. Сейчас ближайший преследователь «Зенита» — «Ростов», а не «Спартак» или ЦСКА, — сказал Аршавин.

«Зенит» и «Спартак» сыграют между собой 7 мая на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. В случае победы питерцы могут досрочно оформить чемпионский титул.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Зенита» на 11 очков. Вторым идет Ростов, который опережает «красно-белых» на один балл.

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