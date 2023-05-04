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11:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Голкипер Игорь Акинфеев чуть не забил гол от своих ворот

Акинфеев мог забить гол и увеличить преимущество своей команды.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев мог забить гол в ворота «Урала» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России.

На 90-й минуте голкипер «Урала» Илья Помазун пошел в атаку, чтобы помочь команде сравнять счет. Однако мяч оказался в руках Акинфеева, который сильно выбил его в сторону ворот соперника. Нападающий екатеринбуржцев Рай Влута спас команду от пропущенного гола, догнав мяч.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА обыграл «Урал» со счетом 2:1.

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