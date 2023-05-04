Голкипер Игорь Акинфеев чуть не забил гол от своих ворот

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев мог забить гол в ворота «Урала» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России.

На 90-й минуте голкипер «Урала» Илья Помазун пошел в атаку, чтобы помочь команде сравнять счет. Однако мяч оказался в руках Акинфеева, который сильно выбил его в сторону ворот соперника. Нападающий екатеринбуржцев Рай Влута спас команду от пропущенного гола, догнав мяч.