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16:10 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» устроит просмотр матча со «Спартаком» на стадионе «Петровский»

«Зенит» организует для фанатов просмотр матча со «Спартаком» на большом экране на стадионе «Петровский».

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 26, 7.05.2023, 18:00

Зенит-Спартак-

Футбольный клуб «Зенит» планирует организовать просмотр матча со «Спартаком» для фанатов на стадионе «Петровский», сообщает телеграм-канал Мутко против

«Зенит» хочет пригласить на «Петровский» болельщиков, которые не пойдут на «Газпром Арену» из-за нежелания оформлять Fan ID.

На старом стадионе сине-бело-голубых будет организована трансляция игры на большом экране, и возможно, что по окончании матча на Крестовском острове футболисты команды приедут к болельщикам на «Петровский».

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