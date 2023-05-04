«Зенит» устроит просмотр матча со «Спартаком» на стадионе «Петровский»

Футбольный клуб «Зенит» планирует организовать просмотр матча со «Спартаком» для фанатов на стадионе «Петровский», сообщает телеграм-канал Мутко против

«Зенит» хочет пригласить на «Петровский» болельщиков, которые не пойдут на «Газпром Арену» из-за нежелания оформлять Fan ID.

На старом стадионе сине-бело-голубых будет организована трансляция игры на большом экране, и возможно, что по окончании матча на Крестовском острове футболисты команды приедут к болельщикам на «Петровский».