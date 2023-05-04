«Зенит» устроит просмотр матча со «Спартаком» на стадионе «Петровский»
«Зенит» организует для фанатов просмотр матча со «Спартаком» на большом экране на стадионе «Петровский».
Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
«Зенит» организует для фанатов просмотр матча со «Спартаком» на большом экране на стадионе «Петровский».
Футбольный клуб «Зенит» планирует организовать просмотр матча со «Спартаком» для фанатов на стадионе «Петровский», сообщает телеграм-канал Мутко против
«Зенит» хочет пригласить на «Петровский» болельщиков, которые не пойдут на «Газпром Арену» из-за нежелания оформлять Fan ID.
На старом стадионе сине-бело-голубых будет организована трансляция игры на большом экране, и возможно, что по окончании матча на Крестовском острове футболисты команды приедут к болельщикам на «Петровский».