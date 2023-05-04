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17:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболисты из РПЛ вошли в список лучших молодых дриблеров мира

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) составил рейтинг лучших молодых дриблеров мира.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: https://vk.com/fckrasnodar

В него вошли футболисты из Российской Премьер-лиги.

В рейтинг CIES Football Observatory вошли футболисты из 35 лиг мира. Он составлялся на основе индекса, объединяющего частоту и процент успешных обводок за последний год, который также учитывал спортивный уровень одноклубников представленных игроков. Из РПЛ в него вошли семеро футболистов: Олакунле Олусегун, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов — «Краснодар»; Александр Коваленко, Бенхамин Гарре — «Крылья Советов»; Даниил Хлусевич «Спартак» и Илья Черняк «Ахмат».

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