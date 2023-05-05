Евгений Ловчев: Любой тренер ужаснется от игры защитников «Спартака»

«У Гильермо Абаскаля, в отличие от предыдущих тренеров “Спартака”, сложилось чёткое понимание того, что ему нужно полностью менять оборону. Неслучайно в матче с “Краснодаром” после пропущенного гола он убрал с поля Никиту Чернова. Сразу же после его ошибки. Здесь он явно психанул, ведь до этого он так не делал. И я его прекрасно понимаю. Потому что когда у тебя оборона состоит из таких людей, как Павел Маслов, Никита Чернов, Мацей Рыбус, Алексис Дуарте, и еще нескольких защитников… Любой тренер придёт в ужас от их уровня игры.

И вот такие люди находятся в команде, про которую все сейчас говорят, может ли она обыграть «Зенит» с Малкомом и остальными бразильцами. Не может она победить с такой обороной в Санкт-Петербурге! Лишь большая удача сможет помочь «Спартаку», — сказал Ловчев.

При этом бывший футболист СССР не считает, что исход грядущей игры уже предрешен.

«Футбол — такая игра, которую все любят за то, что она порой бывает совершенно непредсказуема. Можно долго говорить о том, что “Зенит” — чемпион России, что у него очень сильный и дорогой состав, что он не проигрывал “Спартаку” в Санкт-Петербурге с 2012 года. Но нельзя предсказать до начала матча, кто победит в этой важнейшей для обеих команд игре. Её исход решит только мячик и футбольное поле. Может произойти что угодно — мяч отскочит от защитника в свои же ворота, назначат пенальти на последней секунде. Таких примеров очень много. Поэтому если взвешивать шансы, то, конечно, они у красно-белых есть.

Но если мы взглянем на статистику и будем разбирать всё по полочкам, то мы увидим то, что победит «Зенит», тут вопросов даже не возникнет. Они сильнее по всем показателям. Но я думаю, что в результат этой встречи вмешается случай либо удача, как это было в 2012 году на стадионе «Петровский», — отметил эксперт.