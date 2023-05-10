Испанская газета назвала Малкома «царем России»

«Золотая медаль Олимпийских игр в Токио подняла его самооценку после неудачного года в “Барселоне”. Освобождение, которое позволило увидеть лучшую версию Малкома. Вот почему Луиш Кампуш думал о том, чтобы пригласить его в “ПСЖ” зимой, но не получил согласия. Малком — настоящий царь в РПЛ, и за это дорого платят», — написано в статье.