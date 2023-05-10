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10:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Испанская газета назвала Малкома «царем России»

Испанское издание AS опубликовало статью «От насмешек в “Барселоне” до царя России», посвященную нападающему «Зенита» Малкому.

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Источник: Reuters

«Золотая медаль Олимпийских игр в Токио подняла его самооценку после неудачного года в “Барселоне”. Освобождение, которое позволило увидеть лучшую версию Малкома. Вот почему Луиш Кампуш думал о том, чтобы пригласить его в “ПСЖ” зимой, но не получил согласия. Малком — настоящий царь в РПЛ, и за это дорого платят», — написано в статье.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году и четырежды с питерским клубом стал чемпионом России. В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 26 матчей в РПЛ, забил 22 гола и отдал девять результативных передач.

В феврале 2023 года Малком вместе со своим одноклубником Клаудиньо получил российский паспорт.

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