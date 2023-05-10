Испанская газета назвала Малкома «царем России»
Испанское издание AS опубликовало статью «От насмешек в “Барселоне” до царя России», посвященную нападающему «Зенита» Малкому.
Испанское издание AS опубликовало статью «От насмешек в “Барселоне” до царя России», посвященную нападающему «Зенита» Малкому.
«Золотая медаль Олимпийских игр в Токио подняла его самооценку после неудачного года в “Барселоне”. Освобождение, которое позволило увидеть лучшую версию Малкома. Вот почему Луиш Кампуш думал о том, чтобы пригласить его в “ПСЖ” зимой, но не получил согласия. Малком — настоящий царь в РПЛ, и за это дорого платят», — написано в статье.
Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году и четырежды с питерским клубом стал чемпионом России. В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 26 матчей в РПЛ, забил 22 гола и отдал девять результативных передач.
В феврале 2023 года Малком вместе со своим одноклубником Клаудиньо получил российский паспорт.