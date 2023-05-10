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19:11 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА попытается вернуть Марио Фернандеса этим летом

Бразильский защитник Марио Фернандес может вернуться в ЦСКА летом. Об этом сообщает Sport24.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает источник, армейский клуб ведет переговоры с представителями 32-летнего игрока и рассматривает возможность его возвращения в ЦСКА ближайшим летом. Его нынешний контракт с армейцами действует до окончания сезона 2023/24.

В мае 2022 года Фернандес по личным причинам приостановил игровую карьеру и покинул ЦСКА. В январе 2023 года он возобновил карьеру в бразильском «Интернасьонале». Бразилец провел за команду пять матчей и в апреле 2023 года расторг контракт.

Бразильский журналист Фабио Алейшо, который держит контакт с Фернандесом, оценил возможность возвращения бразильца в Россию этим летом как маловероятную. Он считает, что футболист близок к завершению карьеры.

Марио Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году. Он провел за армейский клуб 329 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 47 голевых передач.

В 2017 году Фернандес дебютировал в составе сборной России. Бразилец провел за национальную команду 33 матча и забил пять мячей.

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