ЦСКА попытается вернуть Марио Фернандеса этим летом

Как сообщает источник, армейский клуб ведет переговоры с представителями 32-летнего игрока и рассматривает возможность его возвращения в ЦСКА ближайшим летом. Его нынешний контракт с армейцами действует до окончания сезона 2023/24.

В мае 2022 года Фернандес по личным причинам приостановил игровую карьеру и покинул ЦСКА. В январе 2023 года он возобновил карьеру в бразильском «Интернасьонале». Бразилец провел за команду пять матчей и в апреле 2023 года расторг контракт.

Бразильский журналист Фабио Алейшо, который держит контакт с Фернандесом, оценил возможность возвращения бразильца в Россию этим летом как маловероятную. Он считает, что футболист близок к завершению карьеры.

Марио Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году. Он провел за армейский клуб 329 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 47 голевых передач.