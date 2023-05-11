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16:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки футбольного клуба «Зенит» побили Ивана Сергеева в честь дня рождения

Сергееву организовали традиционный поздравительный туннель.

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Источник: РИА "Новости"

Партнеры Ивана Сергеева по команде «Зенит» устроили поздравительный туннель в честь дня рождения футболиста.

Нападающему сине-бело-голубых исполнилось 28 лет. На тренировке спортсмены и тренеры выстроились, образовав туннель и дружелюбно похлопали Ивана по спине, когда он пробегал по нему.

Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне Иван Сергеев провел за петербуржцев 30 матчей, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

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