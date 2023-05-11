Игроки футбольного клуба «Зенит» побили Ивана Сергеева в честь дня рождения
Сергееву организовали традиционный поздравительный туннель.
Сергееву организовали традиционный поздравительный туннель.
Партнеры Ивана Сергеева по команде «Зенит» устроили поздравительный туннель в честь дня рождения футболиста.
Нападающему сине-бело-голубых исполнилось 28 лет. На тренировке спортсмены и тренеры выстроились, образовав туннель и дружелюбно похлопали Ивана по спине, когда он пробегал по нему.
В текущем сезоне Иван Сергеев провел за петербуржцев 30 матчей, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.