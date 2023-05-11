Футболист сборной России и «Локомотива» Баринов женился
Капитан московского «Локомотива» и футболист сборной России Дмитрий Баринов женился. Об этом сообщается в телеграм-канале сборной России по футболу.
Капитан московского «Локомотива» и футболист сборной России Дмитрий Баринов женился. Об этом сообщается в телеграм-канале сборной России по футболу.
«Дмитрий Баринов женился. Поздравляем молодоженов Диму и Кристину и желаем паре счастливых совместных лет, любви и доверия», — говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне 26-летний Баринов сыграл за «Локомотив» 31 матч, забил два мяча и сделал пять голевых передач. Также в его активе 15 встреч за сборную России.