Футболист сборной России и «Локомотива» Баринов женился

«Дмитрий Баринов женился. Поздравляем молодоженов Диму и Кристину и желаем паре счастливых совместных лет, любви и доверия», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне 26-летний Баринов сыграл за «Локомотив» 31 матч, забил два мяча и сделал пять голевых передач. Также в его активе 15 встреч за сборную России.