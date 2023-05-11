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16:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист сборной России и «Локомотива» Баринов женился

Капитан московского «Локомотива» и футболист сборной России Дмитрий Баринов женился. Об этом сообщается в телеграм-канале сборной России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

«Дмитрий Баринов женился. Поздравляем молодоженов Диму и Кристину и желаем паре счастливых совместных лет, любви и доверия», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне 26-летний Баринов сыграл за «Локомотив» 31 матч, забил два мяча и сделал пять голевых передач. Также в его активе 15 встреч за сборную России.

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