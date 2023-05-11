«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в золотой форме
«Зенит» в домашнем матче против «Краснодара» в 27-м туре РПЛ сыграет в золотой форме. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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«Зенит» в домашнем матче против «Краснодара» в 27-м туре РПЛ сыграет в золотой форме. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Матч состоится 13 мая и начнется в 16:30 (мск). После игры футболистам «Зенита» вручат золотые медали и чемпионский кубок.
В 26‑м туре РПЛ «Зенит» досрочно стал чемпионом России, обыграв дома московский «Спартак» (3:2). Для петербургского клуба этот стал десятым по счету, что даст клубу право нанести вторую звезду над эмблемой.