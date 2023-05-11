«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в золотой форме

Матч состоится 13 мая и начнется в 16:30 (мск). После игры футболистам «Зенита» вручат золотые медали и чемпионский кубок.

В 26‑м туре РПЛ «Зенит» досрочно стал чемпионом России, обыграв дома московский «Спартак» (3:2). Для петербургского клуба этот стал десятым по счету, что даст клубу право нанести вторую звезду над эмблемой.