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17:28 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в золотой форме

«Зенит» в домашнем матче против «Краснодара» в 27-м туре РПЛ сыграет в золотой форме. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Матч состоится 13 мая и начнется в 16:30 (мск). После игры футболистам «Зенита» вручат золотые медали и чемпионский кубок.

В 26‑м туре РПЛ «Зенит» досрочно стал чемпионом России, обыграв дома московский «Спартак» (3:2). Для петербургского клуба этот стал десятым по счету, что даст клубу право нанести вторую звезду над эмблемой.

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