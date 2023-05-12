Футбольный клуб «Спартак» увеличит бюджет на год до 12 миллиардов рублей

Бюджет футбольного клуба «Спартак» на сезон 2023/2024 вырастет до 12 миллиардов рублей. Это почти на 1 миллиард больше, чем в текущем сезоне, сообщает «РБК Спорт».

Глава спортивного блока Пол Эшуорт будет продолжать трансферную политику своего предшественника. Она будет направлена на поиск и подписание молодых талантливых и сильных футболистов с российским паспортом, а также точечно, на легионеров высокого уровня.