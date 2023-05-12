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14:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Футбольный клуб «Спартак» увеличит бюджет на год до 12 миллиардов рублей

«Спартак» подготовит новую стратегию развития.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Бюджет футбольного клуба «Спартак» на сезон 2023/2024 вырастет до 12 миллиардов рублей. Это почти на 1 миллиард больше, чем в текущем сезоне, сообщает «РБК Спорт».

Глава спортивного блока Пол Эшуорт будет продолжать трансферную политику своего предшественника. Она будет направлена на поиск и подписание молодых талантливых и сильных футболистов с российским паспортом, а также точечно, на легионеров высокого уровня.

Академия «Спартака» переедет из Сокольников в Тушино в 2024—2025 годах. Финансирование академии увеличится. В клубе хотят увеличить в основной команде число воспитанников, поскольку не ждут в ближайшие годы изменений на трансферном рынке.

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