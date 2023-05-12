«Зенит» проведет чемпионский парад от стадиона до Невского проспекта

«Зенит» проведет чемпионский парад и фестиваль «Звезды футбольной столицы». Болельщиков сине-бело-голубых, жителей и гостей Санкт-Петербурга ждет масштабное празднование десятого чемпионского титула, сообщает пресс-служба клуба.

После церемонии награждения на «Газпром Арене» футболисты и тренеры отправятся на чемпионском автобусе по специальному маршруту — от стадиона до Невского проспекта и площади Восстания. Транспорт остановится в пяти фестивальных точках для совместного празднования с болельщиками.

Фестиваль «Звезды футбольной столицы» начнется в 19:00, продолжится во время всего парада и пройдет в пяти знаковых для Петербурга точках: Медный всадник, Гостиный Двор, Малая Конюшенная улица, Ростральные колонны, Петропавловская крепость.