«Ощущение, что трактовки пишет нейросеть». Зарема — о решениях ЭСК после «Зенита»

Ранее член ЭСК Александр Гвардис заявил, что пенальти в ворота «Зенита» не был назначен из-за того, что Ренан лишь вскользь коснулся ноги Кейта Бальде.

«Центр тяжести на ступне, зацепил шнурки бутсой, было лишь скользящее движение… 50 оттенков объяснений одного и того же нарушения. Такое ощущение, что трактовки для ЭСК пишет нейросеть», — сказала Салихова.

После победы над «Спартаком» «Зенит» стал недосягаем для остальных соперников в чемпионской гонке и оформил пятый чемпионский титул подряд.