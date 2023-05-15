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10:17 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ощущение, что трактовки пишет нейросеть». Зарема — о решениях ЭСК после «Зенита»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала решение Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) по эпизоду в матче «Зенит» — «Спартак» (3:2). Об этом сообщает Metaratings.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее член ЭСК Александр Гвардис заявил, что пенальти в ворота «Зенита» не был назначен из-за того, что Ренан лишь вскользь коснулся ноги Кейта Бальде.

«Центр тяжести на ступне, зацепил шнурки бутсой, было лишь скользящее движение… 50 оттенков объяснений одного и того же нарушения. Такое ощущение, что трактовки для ЭСК пишет нейросеть», — сказала Салихова.

После победы над «Спартаком» «Зенит» стал недосягаем для остальных соперников в чемпионской гонке и оформил пятый чемпионский титул подряд.

«Спартак» делит третье место с «Ростовом» в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 49 очков. Подопечные Гильермо Абаскаля на четыре очка отстают от идущего вторым ЦСКА.

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