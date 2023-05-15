Стало известно, почему Слуцкий больше не хочет работать в России
Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о будущем бывшего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в российском футболе. Об этом сообщает Metaratings.
Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о будущем бывшего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в российском футболе. Об этом сообщает Metaratings.
«Я спросил — планируешь где-то работать? Он говорит: “Серафимыч, только, наверное, за рубежом, тут невозможно из-за судей”. Очень много ляпов. Ну задолбали уже судьи весь наш футбол, ошибка на ошибке. Нельзя относиться негативно ко мнению Слуцкого — он наелся таким судейством», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.
Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Под его руководством казанский клуб вылетел из Премьер-лиги. В ноябре 2022 года 52-летний специалист покинул команду по собственному желанию.
Ранее Слуцкий дважды уже работал за границей. В 2017 году он тренировал английский клуб «Халл Сити», а с 2018 по 2019 год возглавлял нидерландский «Витесс».