Лучано Спаллетти поздравил «Зенит» с чемпионством

«Если “Наполи” побеждает в чемпионате, если “Зенит” становится чемпионом, это значит, что и мы, и “Зенит” — чемпионы вдвойне! Мы любим одни и те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета, и нам, и “Зениту” нравится выигрывать трофеи. Поздравляю босса, Алексея Миллера! Поздравляю моего друга, Сергея Семака! Поздравляю футболистов и всю команду “Зенита”! Я вас люблю! Давай, “Зенит”!» «Если “Наполи” побеждает в чемпионате, если “Зенит” становится чемпионом, это значит, что и мы, и “Зенит” — чемпионы вдвойне! Мы любим одни и те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета, и нам, и “Зениту” нравится выигрывать трофеи. Поздравляю босса, Алексея Миллера! Поздравляю моего друга, Сергея Семака! Поздравляю футболистов и всю команду “Зенита”! Я вас люблю! Давай, “Зенит”!» — последние слова Спаллетти произнес по-русски, сопроводив своё обращение воздушным поцелуем.