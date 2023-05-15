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14:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Лучано Спаллетти поздравил «Зенит» с чемпионством

Лучано Спаллетти записал видеообращение своему бывшему клубу.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поздравил санкт-петербургский «Зенит» с победой в чемпионате России в текущем сезоне.

«Если “Наполи” побеждает в чемпионате, если “Зенит” становится чемпионом, это значит, что и мы, и “Зенит” — чемпионы вдвойне! Мы любим одни и те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета, и нам, и “Зениту” нравится выигрывать трофеи. Поздравляю босса, Алексея Миллера! Поздравляю моего друга, Сергея Семака! Поздравляю футболистов и всю команду “Зенита”! Я вас люблю! Давай, “Зенит”!» «Если “Наполи” побеждает в чемпионате, если “Зенит” становится чемпионом, это значит, что и мы, и “Зенит” — чемпионы вдвойне! Мы любим одни и те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета, и нам, и “Зениту” нравится выигрывать трофеи. Поздравляю босса, Алексея Миллера! Поздравляю моего друга, Сергея Семака! Поздравляю футболистов и всю команду “Зенита”! Я вас люблю! Давай, “Зенит”!» — последние слова Спаллетти произнес по-русски, сопроводив своё обращение воздушным поцелуем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что на прошлой неделе возглавляемый Спаллетти «Наполи» обеспечил себе чемпионство в Серии А, что стало первой победой клуба в национальном чемпионате с 1990 года.

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