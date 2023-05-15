Лучано Спаллетти поздравил «Зенит» с чемпионством
Лучано Спаллетти записал видеообращение своему бывшему клубу.
Лучано Спаллетти записал видеообращение своему бывшему клубу.
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поздравил санкт-петербургский «Зенит» с победой в чемпионате России в текущем сезоне.
«Если “Наполи” побеждает в чемпионате, если “Зенит” становится чемпионом, это значит, что и мы, и “Зенит” — чемпионы вдвойне! Мы любим одни и те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета, и нам, и “Зениту” нравится выигрывать трофеи. Поздравляю босса, Алексея Миллера! Поздравляю моего друга, Сергея Семака! Поздравляю футболистов и всю команду “Зенита”! Я вас люблю! Давай, “Зенит”!» «Если “Наполи” побеждает в чемпионате, если “Зенит” становится чемпионом, это значит, что и мы, и “Зенит” — чемпионы вдвойне! Мы любим одни и те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета, и нам, и “Зениту” нравится выигрывать трофеи. Поздравляю босса, Алексея Миллера! Поздравляю моего друга, Сергея Семака! Поздравляю футболистов и всю команду “Зенита”! Я вас люблю! Давай, “Зенит”!» — последние слова Спаллетти произнес по-русски, сопроводив своё обращение воздушным поцелуем.
Напомним, что на прошлой неделе возглавляемый Спаллетти «Наполи» обеспечил себе чемпионство в Серии А, что стало первой победой клуба в национальном чемпионате с 1990 года.