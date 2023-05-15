«Динамо» будет доигрывать сезон под руководством бывшего продавца спортивной обуви

Источник: ФК «Динамо»

Главный тренер «бело-голубых» Славиша Йоканович был уволен 14 мая после домашнего поражения от «Ахмата» (0:3). Сегодня Алпатов на базе в Новогорске был представлен футболистам «Динамо» в качестве и.о. главного тренера. Под его руководством команда доиграет три оставшиеся матча чемпионата: с «Торпедо» и «Оренбургом» на выезде, а также с «Локомотивом» дома.

Алпатов является воспитанником «Динамо». В 2008 году он провел шесть матчей в молодежном первенстве, но уже в 2011 году он закончил игровую карьеру. Как Алпатов рассказывал в интервью Metaratings, после окончания карьеры он работал обычным продавцом в спортивном магазине Adidas.

В 2015 году Алпатов попал на работу в академию «Динамо», где по его словам, первое время «мыл раздевалки и носил воду детям». В 2020 году он стал ассистентом во второй команде «Динамо» и спустя полгода перешел на аналогичную должность в первой команде «бело-голубых».