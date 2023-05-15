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15:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Из «Крыльев Советов» летом могут уйти шесть игроков

Ключевые игроки самарского клуба летом могут покинуть команду.

Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, с большой долей вероятности команду покинут вратарь Иван Ломаев, защитники Александр Солдатенков, Роман Евгеньев и Юрий Горшков, полузащитник Роман Ежов и нападающий Владислав Шитов.

«Все эти игроки, скорее всего, летом уйдут из “Крыльев”. На часть из них претендует “Локомотив”, а на другую часть — “Рубин”», — сказал источник.

После 27-го тура «Крылья» идут в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ. Отставание от идущего на двенадцатом месте «Факела» составляет одно очко.

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