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12:35 (мск), источник: Sportmail.ru

«Рубин» готов предложить Дзюбе контракт на 1,5 млн евро в год

Казанский «Рубин» заинтересован в подписании нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Рубин
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Руководство казанцев хочет сделать Дзюбу лидером команды, которая будет сформирована после возвращения в РПЛ и поднять за счет бывшего игрока сборной России домашнюю посещаемость. 34-летнему форварду готовы предложить контракт по схеме «1+1» с зарплатой 1,5 млн евро в год.

Ранее «Рубин» пытался заполучить Дзюбу зимой, но нападающего не привлекла идея выступать в Первой лиге. В настоящий момент казанцы занимают второе место в турнирной таблице Первой лиге и близки к досрочному возвращению в РПЛ.

В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба провел девять матчей за «Локомотив», в которых забил восемь мячей и отдал четыре результативных передачи. Руководство «железнодорожников» рассчитывает заключить с футболистом новый контракт после окончания текущего сезона.

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