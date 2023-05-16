«Рубин» готов предложить Дзюбе контракт на 1,5 млн евро в год
Казанский «Рубин» заинтересован в подписании нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Казанский «Рубин» заинтересован в подписании нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Руководство казанцев хочет сделать Дзюбу лидером команды, которая будет сформирована после возвращения в РПЛ и поднять за счет бывшего игрока сборной России домашнюю посещаемость. 34-летнему форварду готовы предложить контракт по схеме «1+1» с зарплатой 1,5 млн евро в год.
Ранее «Рубин» пытался заполучить Дзюбу зимой, но нападающего не привлекла идея выступать в Первой лиге. В настоящий момент казанцы занимают второе место в турнирной таблице Первой лиге и близки к досрочному возвращению в РПЛ.
В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба провел девять матчей за «Локомотив», в которых забил восемь мячей и отдал четыре результативных передачи. Руководство «железнодорожников» рассчитывает заключить с футболистом новый контракт после окончания текущего сезона.