«Рубин» готов предложить Дзюбе контракт на 1,5 млн евро в год

Руководство казанцев хочет сделать Дзюбу лидером команды, которая будет сформирована после возвращения в РПЛ и поднять за счет бывшего игрока сборной России домашнюю посещаемость. 34-летнему форварду готовы предложить контракт по схеме «1+1» с зарплатой 1,5 млн евро в год.

Ранее «Рубин» пытался заполучить Дзюбу зимой, но нападающего не привлекла идея выступать в Первой лиге. В настоящий момент казанцы занимают второе место в турнирной таблице Первой лиге и близки к досрочному возвращению в РПЛ.