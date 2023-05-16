«Спартак» подал жалобу на пять судейских решений в матче с «Химками»

Московский клуб указал на то, что главный арбитр матча Евгений Кукуляк не назначил два пенальти в ворота «Химок» на 51‑й и 53‑й минутах встречи, не удалил двух футболистов «красно‑черных» и ошибочно удалил полузащитника «красно‑белых» Даниила Денисова, показав ему вторую желтую карточку.

«Будут изучены эпизоды на первой добавленной к первому тайме минуте, 51-й, 53-й, 66-й минутах и на пятой добавленной ко второму тайму минуте — это показ второй желтой карточки Даниилу Денисову, неудаление полузащитника команды-соперника Аяза Гулиева, неназначение двух пенальти, а также неудаление защитника домашней команды Стефана Мелентиевича», — заявили в РФС.

Также в ЭСК поступило обращение от самарских «Крыльев Советов» на два эпизода матча против московского «Локомотива» (1:1).