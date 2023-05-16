Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Милан
Футбол. Зарубежный
15.05
Сампдория
Эмполи
11
Футбол. Зарубежный
15.05
Бетис
Райо Вальекано
31
Футбол. Зарубежный
15.05
Лестер
Ливерпуль
03
Футбол. Кубок России
17.05
Краснодар
Урал
Футбол. Еврокубки
17.05
Манчестер Сити
Реал
Все события
12:51 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» подал жалобу на пять судейских решений в матче с «Химками»

Московский «Спартак» обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по пяти эпизодам выездного матча 27‑го туре РПЛ с «Химками» (1:1). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спартак
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Московский клуб указал на то, что главный арбитр матча Евгений Кукуляк не назначил два пенальти в ворота «Химок» на 51‑й и 53‑й минутах встречи, не удалил двух футболистов «красно‑черных» и ошибочно удалил полузащитника «красно‑белых» Даниила Денисова, показав ему вторую желтую карточку.

«Будут изучены эпизоды на первой добавленной к первому тайме минуте, 51-й, 53-й, 66-й минутах и на пятой добавленной ко второму тайму минуте — это показ второй желтой карточки Даниилу Денисову, неудаление полузащитника команды-соперника Аяза Гулиева, неназначение двух пенальти, а также неудаление защитника домашней команды Стефана Мелентиевича», — заявили в РФС.

Также в ЭСК поступило обращение от самарских «Крыльев Советов» на два эпизода матча против московского «Локомотива» (1:1).

В нынешнем розыгрыше РПЛ «Спартак» занимает четвертое место. В воскресенье, 21 мая, «Спартак» дома сыграет с московским ЦСКА.

Химки
1:1
Первый тайм: 1:0
Спартак
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Джорджина поделилась требованиями, которые нужны для отпуска с...
«Спартак» подал жалобу на пять судейских решений в матче с «Химками»
Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь