Новый стадион «Факела» будет с искусственным полем

Губернатор Воронежской области написал в телеграм-канале:

«На фоне последних успехов “Факела” порадую болельщиков новостями о строительстве нового стадиона для клуба. Арена в Советском районе Воронежа возводится без глобальных трудностей, сейчас подрядчики приступают к устройству футбольного поля, которое будет искусственным. Также утвердили цветовую гамму для сидений. Конечно же, она — в цветах нашей любимой команды».

Летом 2022 года шли разговоры, что воронежскую команду могут не допустить к сезону из-за несоответствия стадиона правилам РПЛ. В данный момент «Факел» принимает гостей на Центральном стадионе профсоюзов, открытом еще в 1930 году.