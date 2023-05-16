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15:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Новый стадион «Факела» будет с искусственным полем

Губернатор Воронежской области рассказал о работах по строительству нового стадиона «Факела».

ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Губернатор Воронежской области написал в телеграм-канале:

«На фоне последних успехов “Факела” порадую болельщиков новостями о строительстве нового стадиона для клуба. Арена в Советском районе Воронежа возводится без глобальных трудностей, сейчас подрядчики приступают к устройству футбольного поля, которое будет искусственным. Также утвердили цветовую гамму для сидений. Конечно же, она — в цветах нашей любимой команды».

Летом 2022 года шли разговоры, что воронежскую команду могут не допустить к сезону из-за несоответствия стадиона правилам РПЛ. В данный момент «Факел» принимает гостей на Центральном стадионе профсоюзов, открытом еще в 1930 году.

В своем первом за 20 лет сезоне в высшем дивизионе Чемпионата России по футболу «Факел» смотрится достаточно уверенно и за три тура до окончания занимает 12-е место.

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