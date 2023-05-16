Защитник «Динамо» порвал крестообразные связки и выбыл до конца года

18-летний футболист получит повреждение в матче 27‑го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:3). Серб был заменен в перерыве матча.

Как сообщает источник, в ближайшее время футболисту предстоит перенсти операция. Восстановление может занять до шести месяцев, поэтому вероятность того, что Майсторович сможет выйти на поле в этом году крайне мала.