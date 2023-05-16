Защитник «Динамо» порвал крестообразные связки и выбыл до конца года
Сербский защитник московского «Динамо» Милан Майсторович порвал крестообразные связки коленного сустава. Об этом сообщает «Матч ТВ».
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Сербский защитник московского «Динамо» Милан Майсторович порвал крестообразные связки коленного сустава. Об этом сообщает «Матч ТВ».
18-летний футболист получит повреждение в матче 27‑го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:3). Серб был заменен в перерыве матча.
Как сообщает источник, в ближайшее время футболисту предстоит перенсти операция. Восстановление может занять до шести месяцев, поэтому вероятность того, что Майсторович сможет выйти на поле в этом году крайне мала.
Майсторович перешел в «Динамо» минувшей зимой из сербской «Воеводины». Лидер юношеской сборной Сербии отыграл в составе бело-голубых защитник 10 матчей.