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16:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Динамо» порвал крестообразные связки и выбыл до конца года

Сербский защитник московского «Динамо» Милан Майсторович порвал крестообразные связки коленного сустава. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

18-летний футболист получит повреждение в матче 27‑го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:3). Серб был заменен в перерыве матча.

Как сообщает источник, в ближайшее время футболисту предстоит перенсти операция. Восстановление может занять до шести месяцев, поэтому вероятность того, что Майсторович сможет выйти на поле в этом году крайне мала.

Майсторович перешел в «Динамо» минувшей зимой из сербской «Воеводины». Лидер юношеской сборной Сербии отыграл в составе бело-голубых защитник 10 матчей.

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Защитник «Динамо» порвал крестообразные связки и выбыл до конца года
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