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12:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Клубы Азии и Ближнего Востока интересуются нападающим «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон является объектом интереса клубов Азии и Ближнего Востока. Об этом сообщает Metaratings.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Неназванные клубы рассматривают аренду 26-летнего ямайца с опцией возможного выкупа. Сообщается, что агент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля Тим Мешедер убеждает руководство «красно-белых», не рассматривать варианты с арендой Николсона и продать и футболиста этим летом.

Шамар Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского клуба «Шарлеруа» в январе 2022 года за 8 млн евро. В текущем сезоне он провел 25 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи. Его действующий контракт рассчитан до июня 2026 года.

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