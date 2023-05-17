Клубы Азии и Ближнего Востока интересуются нападающим «Спартака»

Неназванные клубы рассматривают аренду 26-летнего ямайца с опцией возможного выкупа. Сообщается, что агент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля Тим Мешедер убеждает руководство «красно-белых», не рассматривать варианты с арендой Николсона и продать и футболиста этим летом.

Шамар Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского клуба «Шарлеруа» в январе 2022 года за 8 млн евро. В текущем сезоне он провел 25 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи. Его действующий контракт рассчитан до июня 2026 года.

