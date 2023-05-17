Промес выпустил рэп-клип с «тарантиновским» диалогом на русском языке

Клип был снят в России. По его сюжету, футболист «Спартака» не в самом лучшем настроении приходит в бар, где его встречает русская девушка-бармен в шубе и с ювелирными украшениями. С ней Квинси перекидывается несколькими фразами на русском языке, после чего уже начинается музыкальная часть клипа.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=42886a6ec23ae4c7&partner_ext=173&place_id=222&oid=-202493653&hd=2&id=456240033&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

31-летний нидерландец в свободное от футбола время довольно серьезно занимается музыкой. На его официальных страницах на музыкальных стриминговых сервисах можно найти порядка десятка музыкальных треков в его исполнении.