Промес выпустил рэп-клип с «тарантиновским» диалогом на русском языке
Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес выпустил клип на свою музыкальную композицию под названием Comfort Me.
Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес выпустил клип на свою музыкальную композицию под названием Comfort Me.
Клип был снят в России. По его сюжету, футболист «Спартака» не в самом лучшем настроении приходит в бар, где его встречает русская девушка-бармен в шубе и с ювелирными украшениями. С ней Квинси перекидывается несколькими фразами на русском языке, после чего уже начинается музыкальная часть клипа.
31-летний нидерландец в свободное от футбола время довольно серьезно занимается музыкой. На его официальных страницах на музыкальных стриминговых сервисах можно найти порядка десятка музыкальных треков в его исполнении.
Квинси Промес вернулся в «Спартак» в 2021 году. В этом сезоне он провел за «красно-белых» 34 матча, в которых забил 23 мяча и отдал 10 голевых передач.