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13:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Промес выпустил рэп-клип с «тарантиновским» диалогом на русском языке

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес выпустил клип на свою музыкальную композицию под названием Comfort Me.

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Источник: РИА "Новости"

Клип был снят в России. По его сюжету, футболист «Спартака» не в самом лучшем настроении приходит в бар, где его встречает русская девушка-бармен в шубе и с ювелирными украшениями. С ней Квинси перекидывается несколькими фразами на русском языке, после чего уже начинается музыкальная часть клипа.

Во время загрузки произошла ошибка.

31-летний нидерландец в свободное от футбола время довольно серьезно занимается музыкой. На его официальных страницах на музыкальных стриминговых сервисах можно найти порядка десятка музыкальных треков в его исполнении.

Квинси Промес вернулся в «Спартак» в 2021 году. В этом сезоне он провел за «красно-белых» 34 матча, в которых забил 23 мяча и отдал 10 голевых передач.

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 Промес выпустил рэп-клип с «тарантиновским» диалогом на русском языке
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