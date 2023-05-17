Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
Краснодар
Урал
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Реал
Футбол. Еврокубки
16.05
Интер
Милан
10
Футбол. Зарубежный
18.05
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон
Футбол. Еврокубки
18.05
Севилья
Ювентус
Футбол. Еврокубки
18.05
Байер
Рома
Все события
17:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Некоторые легионеры покинут «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сказал, что некоторые игроки покинут клуб.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что легионеры, находящиеся в арендах в других клубах, вряд ли вернутся в столичную команду перед новым сезоном.

Джирано Керк на правах аренды играет в «Антверпене», Тин Едвай находится в «Аль-Айне», Педриньо выступал за «Сан-Пауло» до расторжения контракта.

«Те, кто сейчас в арендах, сами решили уехать из “Локомотива”. Думаю, так и продолжится после окончания сезона», — передает слова тренера Sport24.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Некоторые легионеры покинут «Локомотив»
Высокая зарплата игроков MLS не соответствует результатам их команд
Фоторепортажи
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь