Некоторые легионеры покинут «Локомотив»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сказал, что некоторые игроки покинут клуб.
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сказал, что некоторые игроки покинут клуб.
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что легионеры, находящиеся в арендах в других клубах, вряд ли вернутся в столичную команду перед новым сезоном.
Джирано Керк на правах аренды играет в «Антверпене», Тин Едвай находится в «Аль-Айне», Педриньо выступал за «Сан-Пауло» до расторжения контракта.
«Те, кто сейчас в арендах, сами решили уехать из “Локомотива”. Думаю, так и продолжится после окончания сезона», — передает слова тренера Sport24.