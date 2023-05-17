Некоторые легионеры покинут «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что легионеры, находящиеся в арендах в других клубах, вряд ли вернутся в столичную команду перед новым сезоном.

Джирано Керк на правах аренды играет в «Антверпене», Тин Едвай находится в «Аль-Айне», Педриньо выступал за «Сан-Пауло» до расторжения контракта.