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17:01 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» получит от «Лукойла» 20 млн евро на покупку звездного игрока

Московский «Спартак» летом подпишет игрока за 15−20 млн евро для ужесточения конкуренции с «Зенитом». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По его информации, руководство «Лукойла» поставило перед «Спартаком» задачу приобрести статусного игрока и готово выделить на это до 20 млн евро. Это должен быть игрок с именем в возрасте до 27 лет и играть в европейском топ-чемпионате.

Такое решение принято, чтобы в следующем сезоне иметь возможность конкурировать с «Зенитом» в РПЛ. Сейчас «Спартак» ищет за рубежом игроков на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Дорогостоящий новичок должен прийти на одну из этих позиций.

В нынешнем сезоне «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на 15 очков. В 26-м туре петербургский клуб досрочно оформил пятый чемпионский титул подряд.

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