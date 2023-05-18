«Спартак» получит от «Лукойла» 20 млн евро на покупку звездного игрока

По его информации, руководство «Лукойла» поставило перед «Спартаком» задачу приобрести статусного игрока и готово выделить на это до 20 млн евро. Это должен быть игрок с именем в возрасте до 27 лет и играть в европейском топ-чемпионате.

Такое решение принято, чтобы в следующем сезоне иметь возможность конкурировать с «Зенитом» в РПЛ. Сейчас «Спартак» ищет за рубежом игроков на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Дорогостоящий новичок должен прийти на одну из этих позиций.