Игрок ЦСКА рассказал, почему Газзаев не сбрил усы, хотя обещал

Главный тренер Валерий Газзаев обещал сбрить свои легендарные усы в случае успеха в Европе, однако так и не выполнил сказанного.

«Конечно, пытались напоминать, но Валерий Георгиевич постоянно переводил это в шутку. Говорил: “Отстаньте от моих усов, моей супруге так больше нравится!” (Смеется.) Всегда это проходило в таком ключе, поэтому никто не настаивал. В большей степени это была шуточная история».