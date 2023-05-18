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17:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок ЦСКА рассказал, почему Газзаев не сбрил усы, хотя обещал

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о невыполненном обещании экс-главного тренера армейцев Валерия Газзаева после победы красно-синих в Кубке УЕФА.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

18 мая 2005 года, ЦСКА первым из российских клубов, выиграл футбольный еврокубок. В финале Кубка УЕФА армейцы победили лиссабонский «Спортинг».

Главный тренер Валерий Газзаев обещал сбрить свои легендарные усы в случае успеха в Европе, однако так и не выполнил сказанного.

Евгений Алдонин вспоминает в интервью изданию «Спорт день за днем»:

«Конечно, пытались напоминать, но Валерий Георгиевич постоянно переводил это в шутку. Говорил: “Отстаньте от моих усов, моей супруге так больше нравится!” (Смеется.) Всегда это проходило в таком ключе, поэтому никто не настаивал. В большей степени это была шуточная история».

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