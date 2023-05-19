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13:05 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Факеле» объяснили, почему на новом стадионе постелят искусственный газон

Руководство объяснило причины наличия искусственного газона.

ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор футбольного клуба «Факел» Роман Асхабадзе объяснил, почему на новом стадионе команды в Воронеже будет искусственное покрытие поля.

«Мы уже неоднократно говорили, что этот стадион в будущем станет резервной ареной для “Факела” и для того, чтобы начать реконструкцию ЦСП на 20−25 тысяч, необходимо получить инфраструктуру для переезда, соответствующую категории РФС-1. Конечно, на основной арене по утвержденным планам и стратегии планируется поле с натуральным покрытием. Уже сейчас клубу, всей спортивной вертикали, не хватает полей для тренировок в профессиональном плане, и та загрузка, которая есть сейчас со всеми официальными соревнованиями под эгидой РФС и Минспорта, подразумевает наличие искусственного покрытия последнего поколения с геофиловым наполнителем с подогревом. Если бы мы поняли, что арена на 10 тысяч зрителей будет основной и единственной, то мы бы точно выступали за натуральное покрытие. Так это стратегически правильно и выверено по всем параметрам», — приводит слова Романа Асхабадзе официальный сайт клуба.

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