В «Факеле» объяснили, почему на новом стадионе постелят искусственный газон
Руководство объяснило причины наличия искусственного газона.
Руководство объяснило причины наличия искусственного газона.
Генеральный директор футбольного клуба «Факел» Роман Асхабадзе объяснил, почему на новом стадионе команды в Воронеже будет искусственное покрытие поля.
«Мы уже неоднократно говорили, что этот стадион в будущем станет резервной ареной для “Факела” и для того, чтобы начать реконструкцию ЦСП на 20−25 тысяч, необходимо получить инфраструктуру для переезда, соответствующую категории РФС-1. Конечно, на основной арене по утвержденным планам и стратегии планируется поле с натуральным покрытием. Уже сейчас клубу, всей спортивной вертикали, не хватает полей для тренировок в профессиональном плане, и та загрузка, которая есть сейчас со всеми официальными соревнованиями под эгидой РФС и Минспорта, подразумевает наличие искусственного покрытия последнего поколения с геофиловым наполнителем с подогревом. Если бы мы поняли, что арена на 10 тысяч зрителей будет основной и единственной, то мы бы точно выступали за натуральное покрытие. Так это стратегически правильно и выверено по всем параметрам», — приводит слова Романа Асхабадзе официальный сайт клуба.