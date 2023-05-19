Игрок «Спартака» рассказал, что отец назвал его «дебилом» за мелирование волос
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о том, как принял решение сделать мелирование и как на это отреагировал его отец. Об этом сообщает Sport24.
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о том, как принял решение сделать мелирование и как на это отреагировал его отец. Об этом сообщает Sport24.
«Просто захотелось сменить внешность. Когда в первый раз сделал мелирование, папа спросил: “Ты чего, дебил вообще?” Подумал, что я прикалываюсь. Но мне так нравится больше. Не планирую в ближайшие годы ходить в своем цвете», — сказал 27-летний футболист.
Стоит отметить, что Зиньковский не единственный игрок в РПЛ с осветленными волосами. Портал Kick! недавно провел исследование, в котором отметил тренд в российском футболе на покраску волос среди футболистов. Всего они насчитали 43 футболиста РПЛ с мелированными или крашеными волосами.
В нынешнем сезоне Зиньковский сыграл за «красно-белых» 34 матча, в которых забил три гола и сделал шесть результативных передач.