Игрок «Спартака» рассказал, что отец назвал его «дебилом» за мелирование волос

«Просто захотелось сменить внешность. Когда в первый раз сделал мелирование, папа спросил: “Ты чего, дебил вообще?” Подумал, что я прикалываюсь. Но мне так нравится больше. Не планирую в ближайшие годы ходить в своем цвете», — сказал 27-летний футболист.

Стоит отметить, что Зиньковский не единственный игрок в РПЛ с осветленными волосами. Портал Kick! недавно провел исследование, в котором отметил тренд в российском футболе на покраску волос среди футболистов. Всего они насчитали 43 футболиста РПЛ с мелированными или крашеными волосами.