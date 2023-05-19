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13:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Семин: Сегодня в нашем футболе должны в большей степени работать российские тренеры

Юрий Сёмин назвал молодых тренеров, на которых стоит больше обращать внимание.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Бывший наставник «Локомотива» и сборной России считает, что клубы Российской Премьер-Лиги на сегодняшний день должны делать ставку на отечественных специалистов.

"На мой взгляд, сегодня, конечно, в нашем футболе должны в большей степени работать российские тренеры, потому что топового тренера-иностранца мы не в состоянии пригласить.

С другой стороны, посмотрите, как хорошо играют с российскими тренерами ЦСКА, «Ростов», «Зенит». Федотов, Карпин, Семак — это же наши специалисты, и никто умения подготовить команду, умения достичь результатов у них отнять не может. «Ахмат» тоже, наверное, можно отметить. Это всё наша школа, и они молодцы, они хорошо работают.

Кто ещё? Посмотрите, Вадим Евсеев из молодого поколения. Это тренер, который обладает невероятными волевыми качествами, характером. Куда бы он ни приходил, везде у него есть движение вперёд. У него, самое главное, игроки растут.

Посмотрите, что такое была «Уфа» и что потом с «Уфой» стало после ухода Евсеева. Вадим пошёл во Вторую лигу в «Шинник», вывел его в Первую лигу. Он незаметно, наверное, ведёт себя. Посмотрите на Калешина (тренер «Акрона»), который наделал шуму в Кубке.

Немножко надо присмотреться к нашим. И, наверное, на сегодняшний момент это жизнь регулирует. Именно такой процесс нужен«, — сказал Сёмин в интервью “КП Спорт”.

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