Футболист Тарасов о «Локомотиве»: Первое что они должны сделать — вернуть меня

Бывший игрок футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов рассказал, чего не хватает клубу для борьбы за высокие места в Российской Премьер-Лиге.

«Что нужно “Локомотиву” для борьбы за высокие места? Первое что они должны сделать — вернуть меня. Я знаю, что нужно добавить команде и помогу привести ее к чемпионству. Дзюба — супер игрок, но в тандеме с ним мы бы могли сделать больше.

Вчера я тренировался с командой «Родина» и ничем не уступал ребятам. Могу еще поиграть за «Локомотив» спокойно.

Также нужно звать T-Killah в клуб. Он по части медиа сделает большую работу. Саня в этом знает толк. Я, Дзюба и T-killah приведем клуб к чемпионству.

И если говорить по трансферам, то нужно немного добавить в защите. Тогда «Локо» будет непобедим!", — приводит слова Тарасова Sport24.