ФИФА продлит возможность приостановки контрактов с российскими клубами для легионеров

По сообщениям источника, о продлении возможности приостановки контрактов будет объявлено в ближайшие дни. Судя по всему, опция будет продлена до конца июня 2024 года.
При этом такую возможность могут распространить не на всех игроков. Планируется, что футболисты, которые подписали контракты начиная с лета 2022 года, приостановить их уже не смогут.
В марте 2022 года ФИФА разрешила легионерам в одностороннем порядке приостанавливать действие контрактов с российскими клубами. В июне 2022 года это решение было продлено до 30 июня 2023 года. Правом на приостановку контрактов воспользовались несколько десятков легионеров РПЛ.