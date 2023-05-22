ФИФА продлит возможность приостановки контрактов с российскими клубами для легионеров

По сообщениям источника, о продлении возможности приостановки контрактов будет объявлено в ближайшие дни. Судя по всему, опция будет продлена до конца июня 2024 года.

При этом такую возможность могут распространить не на всех игроков. Планируется, что футболисты, которые подписали контракты начиная с лета 2022 года, приостановить их уже не смогут.