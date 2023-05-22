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09:57 (мск), источник: Sportmail.ru

ФИФА продлит возможность приостановки контрактов с российскими клубами для легионеров

Международная федерация футбола (ФИФА) еще на год продлит возможность приостановки контрактов с российскими клубами для легионеров. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против».

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По сообщениям источника, о продлении возможности приостановки контрактов будет объявлено в ближайшие дни. Судя по всему, опция будет продлена до конца июня 2024 года.

При этом такую возможность могут распространить не на всех игроков. Планируется, что футболисты, которые подписали контракты начиная с лета 2022 года, приостановить их уже не смогут.

В марте 2022 года ФИФА разрешила легионерам в одностороннем порядке приостанавливать действие контрактов с российскими клубами. В июне 2022 года это решение было продлено до 30 июня 2023 года. Правом на приостановку контрактов воспользовались несколько десятков легионеров РПЛ.

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