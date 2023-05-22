Фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку в ресторане

Как сообщает источник, потасовка в заведении «Гамбринус» на улице Сергия Радонежского началась сразу после матча и в ней участвовало около 20 человек. По словам очевидцев, драка началась с того, что один из посетителей ресторана беспричинно нанёс удар другому.