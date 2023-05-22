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10:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку в ресторане

Болельщики «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку в одном из московских ресторанов. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Спартак
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Как сообщает источник, потасовка в заведении «Гамбринус» на улице Сергия Радонежского началась сразу после матча и в ней участвовало около 20 человек. По словам очевидцев, драка началась с того, что один из посетителей ресторана беспричинно нанёс удар другому.

Десять самых активных участников потасовки были задержаны. На них составлены административные протоколы, однако ситуация может дойти и до возбуждения уголовного дела.

Вчера, 21 мая «Спартак» в матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл ЦСКА (2:1).

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