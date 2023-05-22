«Локомотив» договорился с Бариновым о продлении контракта
Московский «Локомотив» договорился о продлении контракта с капитаном команды Дмитрием Бариновым. Об этом сообщает «Матч ТВ».
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Московский «Локомотив» договорился о продлении контракта с капитаном команды Дмитрием Бариновым. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Нынешнее соглашение 26-летнего полузащитника истекало летом 2024 года. Действующий контракт будет продлен на два года — до конца сезона 2025/26.
Баринов является воспитанником «Локомотива» и выступает за первую команду «железнодорожников» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 33 матча, забил два мяча и сделал пять результативных передач.
После 28 матчей «Локомотив» с 39 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.