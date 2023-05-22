«Локомотив» договорился с Бариновым о продлении контракта

Нынешнее соглашение 26-летнего полузащитника истекало летом 2024 года. Действующий контракт будет продлен на два года — до конца сезона 2025/26.

Баринов является воспитанником «Локомотива» и выступает за первую команду «железнодорожников» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 33 матча, забил два мяча и сделал пять результативных передач.