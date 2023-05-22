Спортивный психолог: «Соболев не чувствует социальных рамок общества»
Спортивный психолог приводит пример поведение диких животных.
Спортивный психолог приводит пример поведение диких животных.
Спортивный психолог Вадим Гущин оценил поступок нападающего «Спартака» Александра Соболева, получившего красную карточку в матче с ЦСКА.
«Поступок игрока Соболева можно расценивать как инфантильное и детское. Одно дело, если это происходит во дворе у подростков, но другое, когда подобное происходит на центральном матче тура, который транслируют на всю страну. Значит, человек совершенно не чувствует социальных рамок общества. Соболев руководствуется в стрессовых ситуациях детскими манипуляциями. Всем нам знакомы капризы ребенка, которые указывают нам о пока еще несформированных социальных рамках ребенка. Очень тревожно, когда эти рамки не сформировались уже во взрослом возрасте.
Или можно привести пример поведение диких животных. Нам известно, что доминирование у многих приматов и других животных демонстрируется гениталиями. В данном эпизоде Соболев пришел к такому показательному жесту доминирования.
Такой тип футболистов мы называем рецидивисты. У него давно наблюдаются подобные нарушения социального поведения. Ему обязательно нужно работать со специалистами, которые помогут ему наладить социальные рамки дозволенного», — сказал Гущин в беседе с корреспондентом Sport24