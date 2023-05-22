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14:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Спортивный психолог: «Соболев не чувствует социальных рамок общества»

Спортивный психолог приводит пример поведение диких животных.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Спортивный психолог Вадим Гущин оценил поступок нападающего «Спартака» Александра Соболева, получившего красную карточку в матче с ЦСКА.

«Поступок игрока Соболева можно расценивать как инфантильное и детское. Одно дело, если это происходит во дворе у подростков, но другое, когда подобное происходит на центральном матче тура, который транслируют на всю страну. Значит, человек совершенно не чувствует социальных рамок общества. Соболев руководствуется в стрессовых ситуациях детскими манипуляциями. Всем нам знакомы капризы ребенка, которые указывают нам о пока еще несформированных социальных рамках ребенка. Очень тревожно, когда эти рамки не сформировались уже во взрослом возрасте.

Или можно привести пример поведение диких животных. Нам известно, что доминирование у многих приматов и других животных демонстрируется гениталиями. В данном эпизоде Соболев пришел к такому показательному жесту доминирования.

Такой тип футболистов мы называем рецидивисты. У него давно наблюдаются подобные нарушения социального поведения. Ему обязательно нужно работать со специалистами, которые помогут ему наладить социальные рамки дозволенного», — сказал Гущин в беседе с корреспондентом Sport24

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 Спортивный психолог: «Соболев не чувствует социальных рамок общества»
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