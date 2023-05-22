Спортивный психолог: «Соболев не чувствует социальных рамок общества»

Спортивный психолог Вадим Гущин оценил поступок нападающего «Спартака» Александра Соболева, получившего красную карточку в матче с ЦСКА.



«Поступок игрока Соболева можно расценивать как инфантильное и детское. Одно дело, если это происходит во дворе у подростков, но другое, когда подобное происходит на центральном матче тура, который транслируют на всю страну. Значит, человек совершенно не чувствует социальных рамок общества. Соболев руководствуется в стрессовых ситуациях детскими манипуляциями. Всем нам знакомы капризы ребенка, которые указывают нам о пока еще несформированных социальных рамках ребенка. Очень тревожно, когда эти рамки не сформировались уже во взрослом возрасте.



Или можно привести пример поведение диких животных. Нам известно, что доминирование у многих приматов и других животных демонстрируется гениталиями. В данном эпизоде Соболев пришел к такому показательному жесту доминирования.



Такой тип футболистов мы называем рецидивисты. У него давно наблюдаются подобные нарушения социального поведения. Ему обязательно нужно работать со специалистами, которые помогут ему наладить социальные рамки дозволенного», — сказал Гущин в беседе с корреспондентом Sport24