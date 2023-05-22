Оздоев заявил, что не планирует возвращаться в Россию в ближайшие годы

«В Россию, я думаю, что ближайшие два-три года нет. Я не знаю, как жизнь сложится. Но я хочу поиграть ещё за границей», — сказал Оздоев.
Летом 2022 года Оздоев покинул санкт-петербургский «Зенит» и стал игроком «Фатих Карагюмрюка». В своем первом сезоне в Турции россиянин провел 30 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
В «Фатихе» Оздоев играет под руководством известного в прошлом футболиста сборной Италии Андреа Пирло. Его контракт с турецким клубом рассчитан до конца сезона 2023/24. В турнирной таблице турецкой Суперлиге «Фатих Карагюмрюк» занимает девятое место.