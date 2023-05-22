Промес: «Спартаку» пришло время биться за золото в РПЛ

«В этом матче на кону стояло все: если бы мы не выиграли, то потеряли бы шансы на второе место. К тому же это домашнее дерби — всегда отдельная история. Я очень рад победе, что мы остаемся в гонке за серебряные медали. Голы головой — это не моя специальность, но в этот раз последовала просто шикарная передача от Зиньковского, и мне было несложно забить мяч. Это был великолепный пас, у меня было много пространства.



После второго гола я потерял разум, был очень нервный момент, когда я не забил с пенальти. Вратарь отразил удар, я сделал всё возможное, чтобы добить мяч. Я просто не мог позволить себе упустить такой шанс. Приятно получать такие эмоции от игры — сначала ты ошибаешься, но следом берешь свое. Это как в жизни, не важно, что ты проиграл, важно, как ты отреагировал на неудачу. Поэтому мы можем гордиться этой победой над ЦСКА. Надеюсь, теперь мы будем более уверены в себе в оставшихся турах, и главное — в следующем сезоне, потому что борьба за серебро — это хорошо, но я считаю, что пришло время биться за золото», — сказал Промес.