Промес: «Спартаку» пришло время биться за золото в РПЛ

В воскресенье, 21 мая, Промес оформил дубль в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1) и стал лучшим бомбардиром «Спартака» в истории чемпионатов России, обойдя легенду клуба Егора Титова (87).
«В этом матче на кону стояло все: если бы мы не выиграли, то потеряли бы шансы на второе место. К тому же это домашнее дерби — всегда отдельная история. Я очень рад победе, что мы остаемся в гонке за серебряные медали. Голы головой — это не моя специальность, но в этот раз последовала просто шикарная передача от Зиньковского, и мне было несложно забить мяч. Это был великолепный пас, у меня было много пространства.
После второго гола я потерял разум, был очень нервный момент, когда я не забил с пенальти. Вратарь отразил удар, я сделал всё возможное, чтобы добить мяч. Я просто не мог позволить себе упустить такой шанс. Приятно получать такие эмоции от игры — сначала ты ошибаешься, но следом берешь свое. Это как в жизни, не важно, что ты проиграл, важно, как ты отреагировал на неудачу. Поэтому мы можем гордиться этой победой над ЦСКА. Надеюсь, теперь мы будем более уверены в себе в оставшихся турах, и главное — в следующем сезоне, потому что борьба за серебро — это хорошо, но я считаю, что пришло время биться за золото», — сказал Промес.
За два тура до конца чемпионата ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, «Спартак» — третьей. После победы над ЦСКА «красно-белые» сократили отставание от армейцев до одного очка.
Квинси Промес выигрывал чемпионство со «Спартаком» в 2017 году. Год спустя футболист покинул клуб, но вернулся в него в 2021 году. В этом сезоне он провел за «красно-белых» 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 мячей и отдал 10 голевых передач.