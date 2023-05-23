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10:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Андрей Талалаев — первый тренер, вылетевший из РПЛ с тремя разными клубами

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев стал первым тренером, вылетевшим из высшего дивизиона с тремя клубами. Об этом сообщает «Чемпионат».

ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

После разгромной победы «Пари НН» над «Сочи» (4:0) «Химки» лишились математических шансов на спасение прописки в РПЛ.

Ранее 50-летний специалист вылетал из высшего дивизиона чемпионата России с «Волгой» в сезоне 2013/14 и с «Крыльями Советов» в сезоне 2019/20.

Таким образом он стал первым тренером в российской истории, вылетавшим из РПЛ трижды. До него восемь тренеров дважды со своими командами вылетали из РПЛ:

  • Александр Аверьянов: «Океан» (1993), «Факел» (2001)
  • Виктор Тищенко: «Лада» (1994, 1996)
  • Сергей Павлов: «Текстильщик» (1996), «Шинник» (2008)
  • Леонид Ткаченко: «Балтика» (1998), «Сокол» (2002)
  • Гаджи Гаджиев: «Анжи» (2002, 2013/14)
  • Сергей Передня: «Томь» (2012/13), «СКА-Хабаровск» (2017/18)
  • Валерий Петраков: «Торпедо» (2014/15), «Томь (2016/17)
  • Дмитрий Аленичев: “Арсенал” (2014/15), “Енисей” (2018/19)

Примечательно, что Талалаев по ходу нынешнего сезона возглавлял “Торпедо”, которое по итогам сезона также покинет РПЛ.

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