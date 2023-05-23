Андрей Талалаев — первый тренер, вылетевший из РПЛ с тремя разными клубами

После разгромной победы «Пари НН» над «Сочи» (4:0) «Химки» лишились математических шансов на спасение прописки в РПЛ.
Ранее 50-летний специалист вылетал из высшего дивизиона чемпионата России с «Волгой» в сезоне 2013/14 и с «Крыльями Советов» в сезоне 2019/20.
Таким образом он стал первым тренером в российской истории, вылетавшим из РПЛ трижды. До него восемь тренеров дважды со своими командами вылетали из РПЛ:
Примечательно, что Талалаев по ходу нынешнего сезона возглавлял “Торпедо”, которое по итогам сезона также покинет РПЛ.