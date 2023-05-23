Андрей Талалаев — первый тренер, вылетевший из РПЛ с тремя разными клубами

После разгромной победы «Пари НН» над «Сочи» (4:0) «Химки» лишились математических шансов на спасение прописки в РПЛ.

Ранее 50-летний специалист вылетал из высшего дивизиона чемпионата России с «Волгой» в сезоне 2013/14 и с «Крыльями Советов» в сезоне 2019/20.

Таким образом он стал первым тренером в российской истории, вылетавшим из РПЛ трижды. До него восемь тренеров дважды со своими командами вылетали из РПЛ:

Александр Аверьянов: «Океан» (1993), «Факел» (2001)

Виктор Тищенко: «Лада» (1994, 1996)

Сергей Павлов: «Текстильщик» (1996), «Шинник» (2008)

Леонид Ткаченко: «Балтика» (1998), «Сокол» (2002)

Гаджи Гаджиев: «Анжи» (2002, 2013/14)

Сергей Передня: «Томь» (2012/13), «СКА-Хабаровск» (2017/18)

Валерий Петраков: «Торпедо» (2014/15), «Томь (2016/17)

Дмитрий Аленичев: “Арсенал” (2014/15), “Енисей” (2018/19)