Олег Романцев: Победа «Спартака» заслуженна

«Считаю, что “Спартак” победил заслуженно. Пусть без особого преимущества и яркой игры. Но добился этого прежде всего за счет характера, не опустив крылья в трудные минуты. ЦСКА, который этой весной набрал обороты, на сей раз на победу не наиграл. Пресновато выглядели в атаке обычно острые и мобильные Чалов с Заболотным. Моментами у армейцев проседала средняя линия. А главное, не было видно лидера, который бы вел за собой остальных. Кстати, и в “Спартаке” я такого не заметил».