Олег Романцев: Победа «Спартака» заслуженна
Легендарный тренер «Спартака» поделился впечатлениями о недавнем дерби.
Легендарный тренер «Спартака» поделился впечатлениями о недавнем дерби.
Олег Романцев в интервью «Спорт—Экспрессу» высказал свое мнение о матче «Спартак» -ЦСКА:
«Считаю, что “Спартак” победил заслуженно. Пусть без особого преимущества и яркой игры. Но добился этого прежде всего за счет характера, не опустив крылья в трудные минуты. ЦСКА, который этой весной набрал обороты, на сей раз на победу не наиграл. Пресновато выглядели в атаке обычно острые и мобильные Чалов с Заболотным. Моментами у армейцев проседала средняя линия. А главное, не было видно лидера, который бы вел за собой остальных. Кстати, и в “Спартаке” я такого не заметил».
Также многократный чемпион России назвал поведение Соболева недопустимым, а удаление Роши правильным:
«Не знаю всех подробностей, но видел, что бразилец получил красную карточку после того, как показал ассистенту судьи тот же жест, что и Соболев. И это видели все. А значит, удаление заслуженное».