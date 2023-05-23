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17:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Олег Романцев: Победа «Спартака» заслуженна

Легендарный тренер «Спартака» поделился впечатлениями о недавнем дерби.

Спартак
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Олег Романцев в интервью «Спорт—Экспрессу» высказал свое мнение о матче «Спартак» -ЦСКА:

«Считаю, что “Спартак” победил заслуженно. Пусть без особого преимущества и яркой игры. Но добился этого прежде всего за счет характера, не опустив крылья в трудные минуты. ЦСКА, который этой весной набрал обороты, на сей раз на победу не наиграл. Пресновато выглядели в атаке обычно острые и мобильные Чалов с Заболотным. Моментами у армейцев проседала средняя линия. А главное, не было видно лидера, который бы вел за собой остальных. Кстати, и в “Спартаке” я такого не заметил».

Также многократный чемпион России назвал поведение Соболева недопустимым, а удаление Роши правильным:

«Не знаю всех подробностей, но видел, что бразилец получил красную карточку после того, как показал ассистенту судьи тот же жест, что и Соболев. И это видели все. А значит, удаление заслуженное».

Спартак
2:1
Первый тайм: 1:1
ЦСКА
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