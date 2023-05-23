Абаскаль не может сойтись в трансферах со спортивным директором «Спартака»

Как сообщает источник, у Абаскаля и Эшуорта возникли разногласия по вопросу трансферов «Спартака». Из-за этого испанский специалист выразил недовольство руководству красно-белых.

Абаскаль считает, что команде нужны центральный атакующий полузащитник и скоростной левоногий форвард, который бы отличался по функционалу от Шамара Николсона.

Эшуорт считает, что команда в первую очередь должна усилить опорную зону. В клубе до сих пор существует неясность по поводу сроков восстановления Наиля Умярова и будущего Кристофера Мартинса в московской команде.

Ранее сообщалось, что «Спартак» получит от «Лукойла» 20 млн евро на приобретение в ближайшее трансферное окно звездного игрока, чтобы в следующем сезоне иметь возможность конкурировать с «Зенитом» в РПЛ.