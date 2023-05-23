Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Жирона
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Альмерия
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Барселона
Футбол. Зарубежный
22.05
Рома
Салернитана
22
Футбол. Зарубежный
22.05
Эмполи
Ювентус
41
Футбол. Зарубежный
22.05
Ньюкасл Юнайтед
Лестер
00
Все события
17:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Абаскаль не может сойтись в трансферах со спортивным директором «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаля и спортивный директор клуб Пол Эшуорт не могут согласовать цели на ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает источник, у Абаскаля и Эшуорта возникли разногласия по вопросу трансферов «Спартака». Из-за этого испанский специалист выразил недовольство руководству красно-белых.

Абаскаль считает, что команде нужны центральный атакующий полузащитник и скоростной левоногий форвард, который бы отличался по функционалу от Шамара Николсона.

Эшуорт считает, что команда в первую очередь должна усилить опорную зону. В клубе до сих пор существует неясность по поводу сроков восстановления Наиля Умярова и будущего Кристофера Мартинса в московской команде.

Ранее сообщалось, что «Спартак» получит от «Лукойла» 20 млн евро на приобретение в ближайшее трансферное окно звездного игрока, чтобы в следующем сезоне иметь возможность конкурировать с «Зенитом» в РПЛ.

В нынешнем сезоне «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая на 13 очков от «Зенита» и на один балл от ЦСКА.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Екатерина Пипунырова выигрывает золотые медали и дразнит...
«Барселона» дает возможность фанатам выбрать лучший гол на «Камп Ноу»
Фоторепортажи
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь