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12:09 (мск), источник: Sportmail.ru

«Такое посмешище не должно играть в “Спартаке”». Быстров — о Соболеве

Бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал поведение нападающего красно-белых Александра Соболева в матче с ЦСКА (2:1), назвав его «посмешищем» и «полным идиотом». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

На 65-й минуте матча Соболев проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, завалил бразильца на газон и, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за пах. Роша развел руками и призвал судей посмотреть повтор, повторив жест Соболева, после чего оба футболиста были удалены с поля.

«Соболев — полный идиот, который подвел свою команду. И не только команду, но и всех, кто болел за “Спартак”. Если человек позволяет так себя вести в дерби, то он просто не достоит быть в клубе. Он может извиняться или не извиняться — это уже второй вопрос.

Абаскаль сказал: “Если это повторится…” А на мой взгляд, это повторяется не первый раз. В эпизодах, когда Соболев может доигрывать до конца, должен ставить корпус и от него будут отлетать защитники, он как девочка падает и симулирует. Считаю, что такие футболисты не должны играть в “Спартаке”. Провоцировать и нырять — это нормальные вещи, но на поле нельзя быть посмешищем. Это говорит о неготовности футболиста к дерби», — сказал Быстров.

В этом сезоне Соболев провел 32 матча за «Спартак» во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 9 голевых передач.

За два тура до конца чемпионата ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, «Спартак» — третье. После победы над ЦСКА «красно-белые» сократили отставание от армейцев до одного очка.

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