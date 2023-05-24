«Такое посмешище не должно играть в “Спартаке”». Быстров — о Соболеве

«Соболев — полный идиот, который подвел свою команду. И не только команду, но и всех, кто болел за “Спартак”. Если человек позволяет так себя вести в дерби, то он просто не достоит быть в клубе. Он может извиняться или не извиняться — это уже второй вопрос.



Абаскаль сказал: “Если это повторится…” А на мой взгляд, это повторяется не первый раз. В эпизодах, когда Соболев может доигрывать до конца, должен ставить корпус и от него будут отлетать защитники, он как девочка падает и симулирует. Считаю, что такие футболисты не должны играть в “Спартаке”. Провоцировать и нырять — это нормальные вещи, но на поле нельзя быть посмешищем. Это говорит о неготовности футболиста к дерби», — сказал Быстров.