«Ливерпуль» близок к покупке полузащитника «Брайтона»

По данным источника, стороны практически согласовали все условия трансфера, сумма сделки составит около 70 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Макаллистер забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за «Брайтон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего чемпиона мира в 42 миллиона евро.