«Ливерпуль» близок к покупке полузащитника «Брайтона»
Клуб Юргена Клоппа нацелился на полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистера.
Ливерпуль
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Клуб Юргена Клоппа нацелился на полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистера.
«Ливерпуль» близок к покупке аргентинского полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистера, утверждает La Nacion.
По данным источника, стороны практически согласовали все условия трансфера, сумма сделки составит около 70 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Макаллистер забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за «Брайтон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего чемпиона мира в 42 миллиона евро.