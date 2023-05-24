Футболист «Спартака» Соболев провоцировал Рошу до удаления

На видео можно заметить, как игрок ЦСКА указывает боковому судье на неподобающее поведение соперника.

На 69-й минуте судья Сергей Карасев удалил с поля за неспортивное поведение Соболева и Рошу. Соболев заработал удаление за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес Роши. Защитник ЦСКА получил красную карточку, когда в разговоре с арбитрами повторил жест Соболева, пытаясь объяснить, что произошло.