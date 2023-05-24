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12:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист «Спартака» Соболев провоцировал Рошу до удаления

Появилось видео провокаций от Соболева за 13 минут до удаления в матче.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Спартака» Александр Соболев провоцирует защитника ЦСКА Виллиана Рошу за несколько минут до удаления, сообщает РИА Новости Спорт.

На видео можно заметить, как игрок ЦСКА указывает боковому судье на неподобающее поведение соперника.

«Спартак» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги дома одержал победу над ЦСКА со счетом 2:1.

На 69-й минуте судья Сергей Карасев удалил с поля за неспортивное поведение Соболева и Рошу. Соболев заработал удаление за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес Роши. Защитник ЦСКА получил красную карточку, когда в разговоре с арбитрами повторил жест Соболева, пытаясь объяснить, что произошло.

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