Защитником «Зенита» интересуются пять топ-клубов АПЛ

По информации источника, интерес к 19-летнему бразильскому футболисту проявляют «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Роберто Ренан стал игроком «Зенита» зимой 2023 года в качестве компенсации за переход нападающего Юри Алберто в бразильский «Коринтианс». В нынешнем сезоне он провел 10 матчей за питерцев, не отметившись результативными действиями.

Ренан является основным защитником молодежной сборной Бразилии, с которой он в этом году выиграл чемпионат Южной Америки.