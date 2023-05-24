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16:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитником «Зенита» интересуются пять топ-клубов АПЛ

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан привлек к себе внимание топ-клубов английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает портал 90min.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, интерес к 19-летнему бразильскому футболисту проявляют «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Роберто Ренан стал игроком «Зенита» зимой 2023 года в качестве компенсации за переход нападающего Юри Алберто в бразильский «Коринтианс». В нынешнем сезоне он провел 10 матчей за питерцев, не отметившись результативными действиями.

Ренан является основным защитником молодежной сборной Бразилии, с которой он в этом году выиграл чемпионат Южной Америки.

Контракт Ренана с «Зенитом» рассчитан до июня 2028 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 7 млн евро.

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