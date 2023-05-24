Дмитрий Баринов продлил контракт с «Локомотивом» до 2026 года

Баринову 26 лет, он выступает за «Локомотив» с лета 2016 года. В составе команды игрок провел 182 матча в различных турнирах, в которых отметился 8 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Вместе с «Локомотивом» полузащитник четыре раза выиграл Кубок России и по одном разу победил в чемпионате и суперкубке страны.