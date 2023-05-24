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18:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Дмитрий Баринов продлил контракт с «Локомотивом» до 2026 года

Капитан московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов продлил соглашение с командой.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Новое соглашение с полузащитником рассчитано до конца сезона-2025/26. Прежний контракт игрока был рассчитан до конца нынешнего сезона.

Баринову 26 лет, он выступает за «Локомотив» с лета 2016 года. В составе команды игрок провел 182 матча в различных турнирах, в которых отметился 8 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Вместе с «Локомотивом» полузащитник четыре раза выиграл Кубок России и по одном разу победил в чемпионате и суперкубке страны.

Ранее сообщалось об интересе к Баринову со стороны иностранных клубов, в частности, упоминался турецкий «Бешикташ».

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