Дмитрий Баринов продлил контракт с «Локомотивом» до 2026 года
Капитан московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов продлил соглашение с командой.
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Капитан московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов продлил соглашение с командой.
Новое соглашение с полузащитником рассчитано до конца сезона-2025/26. Прежний контракт игрока был рассчитан до конца нынешнего сезона.
Баринову 26 лет, он выступает за «Локомотив» с лета 2016 года. В составе команды игрок провел 182 матча в различных турнирах, в которых отметился 8 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Вместе с «Локомотивом» полузащитник четыре раза выиграл Кубок России и по одном разу победил в чемпионате и суперкубке страны.
Ранее сообщалось об интересе к Баринову со стороны иностранных клубов, в частности, упоминался турецкий «Бешикташ».