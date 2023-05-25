Болельщикам «Зенита» разрешат станцевать на поле после матча с «Факелом»

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга объявил о проведении специальной акции для болельщиков команды после последнего домашнего матча сезона в 30-м туре Российской Премьер-лиги с воронежским «Факелом».

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 30, 3.06.2023, 17:00 Зенит - Факел -

Все гости «Газпром Арены» смогут выйти на газон стадиона, потанцевать на нем и сделать фотографии. За музыкальное сопровождение праздника будет отвечать диджей, имя которого пока не назвали. Об этом сообщает официальный сайт клуба.