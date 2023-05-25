Болельщикам «Зенита» разрешат станцевать на поле после матча с «Факелом»
Потанцевать на газоне смогут все желающие.
Зенит
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Потанцевать на газоне смогут все желающие.
Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга объявил о проведении специальной акции для болельщиков команды после последнего домашнего матча сезона в 30-м туре Российской Премьер-лиги с воронежским «Факелом».
Все гости «Газпром Арены» смогут выйти на газон стадиона, потанцевать на нем и сделать фотографии. За музыкальное сопровождение праздника будет отвечать диджей, имя которого пока не назвали. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
«Зенит» и «Факел» сыграют 3 июня. Это будет заключительный матч всего сезона, в котором команда Сергей Семака досрочно выиграла чемпионский титул. Сине-бело-голубые стали чемпионами России в пятый раз подряд.