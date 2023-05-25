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11:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщикам «Зенита» разрешат станцевать на поле после матча с «Факелом»

Потанцевать на газоне смогут все желающие.

Зенит
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Зенит"

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга объявил о проведении специальной акции для болельщиков команды после последнего домашнего матча сезона в 30-м туре Российской Премьер-лиги с воронежским «Факелом».

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 30, 3.06.2023, 17:00

Зенит-Факел-

Все гости «Газпром Арены» смогут выйти на газон стадиона, потанцевать на нем и сделать фотографии. За музыкальное сопровождение праздника будет отвечать диджей, имя которого пока не назвали. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Зенит» и «Факел» сыграют 3 июня. Это будет заключительный матч всего сезона, в котором команда Сергей Семака досрочно выиграла чемпионский титул. Сине-бело-голубые стали чемпионами России в пятый раз подряд.

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