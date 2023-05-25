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13:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист «Зенита» Вендел может перейти в «Рому»

Бразильский полузащитник петербургского клуба попал в зону интересов римлян.

Зенит
РомаПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Бразильский футболист, полузащитник клуба «Зенит» Вендел может перейти в итальянскую «Рому», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации итальянского издания, 25-летний футболист настроен на уход из «Зенита» в летнее трансферное окно. Он хотел покинуть клуб еще в прошлом году. Осложнения могут возникнуть из-за стоимости игрока. Сине-бело-голубые хотят за полузащитника около 20 миллионов евро.

Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году из португальского «Спортинга». Петербургский клуб заплатил за полузащитника 20,3 миллиона евро. Контракт футболиста рассчитан до 2027 года.

В текущем сезоне бразилец сыграл за команду 33 матча во всех турнирах, забил девять мячей в ворота соперника и сделал пять результативных передач.

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