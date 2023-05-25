Футболист «Зенита» Вендел может перейти в «Рому»

Бразильский футболист, полузащитник клуба «Зенит» Вендел может перейти в итальянскую «Рому», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации итальянского издания, 25-летний футболист настроен на уход из «Зенита» в летнее трансферное окно. Он хотел покинуть клуб еще в прошлом году. Осложнения могут возникнуть из-за стоимости игрока. Сине-бело-голубые хотят за полузащитника около 20 миллионов евро.

Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году из португальского «Спортинга». Петербургский клуб заплатил за полузащитника 20,3 миллиона евро. Контракт футболиста рассчитан до 2027 года.