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15:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь Сафонов требует у жены отдать дочь и платить алименты

Футболист «Краснодара» направил иск к бывшей жене.

Краснодар
РоссияПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Вратарь футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов направил иск к своей бывшей супруге Анастасии об определении места жительства их совместной дочери Майи с отцом — девушка сообщила об этом в своих социальных сетях.

Футболист требует от бывшей жены выплату алиментов на ежемесячной основе в размере 13 386 рублей. Дочь Сафонова Майя родилась в июне 2021 года. Девочке скоро исполнится два года.

Анастасия обвиняет 24-летнего Сафонова в том, что он не участвует в жизни ребенка и проводит время с «дамами с низкой социальной ответственностью».

Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». В нынешнем сезоне он сыграл за клуб 35 матчей во всех турнирах, пропустив в них 50 мячей и 11 раз сыграв «на ноль». Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2026 года.

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Вратарь Сафонов требует у жены отдать дочь и платить алименты
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