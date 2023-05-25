Вратарь Сафонов требует у жены отдать дочь и платить алименты

Вратарь футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов направил иск к своей бывшей супруге Анастасии об определении места жительства их совместной дочери Майи с отцом — девушка сообщила об этом в своих социальных сетях.

Футболист требует от бывшей жены выплату алиментов на ежемесячной основе в размере 13 386 рублей. Дочь Сафонова Майя родилась в июне 2021 года. Девочке скоро исполнится два года.

Анастасия обвиняет 24-летнего Сафонова в том, что он не участвует в жизни ребенка и проводит время с «дамами с низкой социальной ответственностью».