Вратарь Сафонов требует у жены отдать дочь и платить алименты
Футболист «Краснодара» направил иск к бывшей жене.
Футболист «Краснодара» направил иск к бывшей жене.
Вратарь футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов направил иск к своей бывшей супруге Анастасии об определении места жительства их совместной дочери Майи с отцом — девушка сообщила об этом в своих социальных сетях.
Футболист требует от бывшей жены выплату алиментов на ежемесячной основе в размере 13 386 рублей. Дочь Сафонова Майя родилась в июне 2021 года. Девочке скоро исполнится два года.
Анастасия обвиняет 24-летнего Сафонова в том, что он не участвует в жизни ребенка и проводит время с «дамами с низкой социальной ответственностью».
Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». В нынешнем сезоне он сыграл за клуб 35 матчей во всех турнирах, пропустив в них 50 мячей и 11 раз сыграв «на ноль». Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2026 года.