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16:04 (мск), источник: Sportmail.ru

В расположении «Зенита» остался только один бразильский футболист

Полузащитник Густаво Мантуан — единственный из бразильцев «Зенита», кто остается в расположении команды на последние два тура чемпионата России.

Зенит
Сочи
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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что бразильские защитник и полузащитник Дуглас Сантос и Клаудиньо покинули расположение команды после последнего матча. Таким образом, в составе петербуржцев на последние две игры сезона остался только один бразилец — хавбек Густаво Мантуан.

Защитник Роберт Ренан играет за сборную Бразилии на молодёжном чемпионате мира. Нападающий Малком улетел на родину, так как у него родился первый ребёнок. Родригао и Вендел получили отдых для восстановления после повреждений.

«Зенит» досрочно оформил чемпионский титул за четыре тура до завершения чемпионата РПЛ и в оставшихся двух матчах сыграет в гостях с ФК «Сочи» и дома с воронежским «Факелом».

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