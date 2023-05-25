В расположении «Зенита» остался только один бразильский футболист
Полузащитник Густаво Мантуан — единственный из бразильцев «Зенита», кто остается в расположении команды на последние два тура чемпионата России.
Полузащитник Густаво Мантуан — единственный из бразильцев «Зенита», кто остается в расположении команды на последние два тура чемпионата России.
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что бразильские защитник и полузащитник Дуглас Сантос и Клаудиньо покинули расположение команды после последнего матча. Таким образом, в составе петербуржцев на последние две игры сезона остался только один бразилец — хавбек Густаво Мантуан.
Защитник Роберт Ренан играет за сборную Бразилии на молодёжном чемпионате мира. Нападающий Малком улетел на родину, так как у него родился первый ребёнок. Родригао и Вендел получили отдых для восстановления после повреждений.
«Зенит» досрочно оформил чемпионский титул за четыре тура до завершения чемпионата РПЛ и в оставшихся двух матчах сыграет в гостях с ФК «Сочи» и дома с воронежским «Факелом».