В расположении «Зенита» остался только один бразильский футболист

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что бразильские защитник и полузащитник Дуглас Сантос и Клаудиньо покинули расположение команды после последнего матча. Таким образом, в составе петербуржцев на последние две игры сезона остался только один бразилец — хавбек Густаво Мантуан.

Защитник Роберт Ренан играет за сборную Бразилии на молодёжном чемпионате мира. Нападающий Малком улетел на родину, так как у него родился первый ребёнок. Родригао и Вендел получили отдых для восстановления после повреждений.