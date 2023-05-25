Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
22:30
Осасуна
Атлетик
Футбол. Зарубежный
24.05
Брайтон
Манчестер Сити
11
Футбол. Зарубежный
24.05
Эспаньол
Атлетико
33
Футбол. Зарубежный
24.05
Бетис
Хетафе
01
Все события
18:03 (мск), источник: Sportmail.ru

«Локомотив» продлил контракт с Артемом Дзюбой

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

О новом соглашении с нападающим сообщается на сайте «Локомотива»:

«Зимой, когда мы приглашали Артёма в команду, сразу договорились с ним и с его представителем, что в случае выполнения поставленных задач “Локомотив” будет приоритетным выбором для продолжения карьеры. Поэтому в рамках изначальных договорённостей мы начали вести переговоры о новом контракте. Они прошли быстро и при полном взаимопонимании с обеих сторон. Теперь наши общие цели — вернуть футбольный клуб “Локомотив” на лидирующие позиции», — заявил спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.

В 9 матчах за «Локомотив» в сезоне 2022/23 Артём Дзюба забил 8 голов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Финальный матч Лиги чемпионов может принести Турции 80 млн...
«Локомотив» продлил контракт с Артемом Дзюбой
Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь