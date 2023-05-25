«Локомотив» продлил контракт с Артемом Дзюбой
Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.
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Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.
О новом соглашении с нападающим сообщается на сайте «Локомотива»:
«Зимой, когда мы приглашали Артёма в команду, сразу договорились с ним и с его представителем, что в случае выполнения поставленных задач “Локомотив” будет приоритетным выбором для продолжения карьеры. Поэтому в рамках изначальных договорённостей мы начали вести переговоры о новом контракте. Они прошли быстро и при полном взаимопонимании с обеих сторон. Теперь наши общие цели — вернуть футбольный клуб “Локомотив” на лидирующие позиции», — заявил спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.
В 9 матчах за «Локомотив» в сезоне 2022/23 Артём Дзюба забил 8 голов.