«Локомотив» продлил контракт с Артемом Дзюбой

«Зимой, когда мы приглашали Артёма в команду, сразу договорились с ним и с его представителем, что в случае выполнения поставленных задач “Локомотив” будет приоритетным выбором для продолжения карьеры. Поэтому в рамках изначальных договорённостей мы начали вести переговоры о новом контракте. Они прошли быстро и при полном взаимопонимании с обеих сторон. Теперь наши общие цели — вернуть футбольный клуб “Локомотив” на лидирующие позиции», — заявил спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.